19-летняя норвежка Фоссесхолм поделилась ожиданиями от борьбы с Карлссон в эстафете

Норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм поделилась ожиданиями от эстафетной гонки, которая состоится на чемпионате мира в Оберстдорфе сегодня, 4 марта. Тренерский штаб доверил 19-летней спортсменке заключительный этап эстафеты. За сборную Норвегии также выступят Тириль Уднес Венг, Хейди Венг и Терезе Йохауг.

Главным соперником норвежек считается команда Швеции. На финишном этапе за Швецию побежит Фрида Карлссон.

«Фрида весь сезон выступает лучше меня. Карлссон знает, что она лучше меня. Всё давление будет на Фриде, а не на мне. Я стану бороться и постараюсь выступить как можно лучше, это будет огромный опыт для меня. Как я уже сказала, я не буду ощущать давления», — приводит слова Фоссесхолм NRK.