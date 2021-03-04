Тренер сборной Норвегии: непобедимых лыжников нет, это касается даже Большунова

Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум прокомментировал выступление российского лыжника Александра Большунова в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Непобедимых лыжников нет, это касается даже Большунова. Я видел, что в конце гонки он устал», — приводит слова Носсума Dagbladet.

Победу в «разделке» одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Второе место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку сильнейших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Большунов стал лучшим среди россиян, заняв четвёртое место. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.