Американский лыжник выступил против использования препаратов от астмы

Американский лыжник, участник четырёх Олимпиад Крис Фримэн считает, что спортсмены не должны повально пользоваться препаратами от астмы и что часть препаратов может быть эффективнее других.



«Мне не нравится, когда лыжники пользуются и злоупотребляют препаратами от астмы. Я против этого. Если многократные чемпионы мира делают это, выглядит так, что это помогает. Я читал исследования, в которых говорится, что никакой помощи от препаратов нет. Но другие исследования говорят, что это то же самое, что ЭПО (эритропоэтин). У меня есть подозрение, что одни препараты эффективнее других.



Кажется, Сундбю в своё время переборщил с дозой сальбутамола. Но это, конечно, далеко не самый мощный препарат, который можно получить в качестве терапевтического исключения. Можно получить гору стероидов, имея правильный диагноз.



Использование небулайзера — это серьёзный вопрос. Понимаю, что некоторым людям с астмой требуется лечение. Но есть же просто способ. Нет никакой нужды сидеть в комнате и ждать целый час, когда препарат проникнет в твой организм, перед отправкой на трассу», — заявил Фримэн в подкасте FasterSkier.

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