Норвегия получила предупреждение от FIS за отсутствие маски

Международная федерация лыжного спорта вынесла предупреждение сборной Норвегии на чемпионате мира в Оберстдорфе.



Поводом послужило то, что 3 марта спортивный директор норвежской команды Ивар Стуан давал интервью без маски, находясь на стадионе в зоне для прессы. Директор гонок Лассе Оттесен добавил, что если это повторится снова, то на Стуана будет наложен штраф или его лишат аккредитации.



Норвежский функционер согласился с наказанием: «Я обязательно надену маску. Вообще они у меня были всегда с собой. В смешанной зоне расстояние до журналистов было два метра. Я не подумал об этом. Странно, что мне за четыре дня никто ничего не сказал. Ни пресса, ни FIS. Я давал интервью среди бела дня», — цитирует Стуана NRK.