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Норвегия получила предупреждение от FIS за отсутствие маски

Норвегия получила предупреждение от FIS за отсутствие маски
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Международная федерация лыжного спорта вынесла предупреждение сборной Норвегии на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Поводом послужило то, что 3 марта спортивный директор норвежской команды Ивар Стуан давал интервью без маски, находясь на стадионе в зоне для прессы. Директор гонок Лассе Оттесен добавил, что если это повторится снова, то на Стуана будет наложен штраф или его лишат аккредитации.

Норвежский функционер согласился с наказанием: «Я обязательно надену маску. Вообще они у меня были всегда с собой. В смешанной зоне расстояние до журналистов было два метра. Я не подумал об этом. Странно, что мне за четыре дня никто ничего не сказал. Ни пресса, ни FIS. Я давал интервью среди бела дня», — цитирует Стуана NRK.

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