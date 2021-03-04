Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Стал известен состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ по лыжным гонкам

Стал известен состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ по лыжным гонкам
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов выступят в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя национальной команды.

Сообщается, что Червоткин и Якимушкин выступят на этапах эстафеты классическим стилем, Мальцев и Большунов пробегут этапы свободным стилем. Большунов, завоевавший в Оберстдорфе первое в карьере золото чемпионата мира, будет финишёром команды. Эстафета состоится завтра, 5 марта.

На чемпионате мира в Оберстдорфе сборная России завоевала уже три медали. Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, затем вместе с Глебом Ретивых — бронзу в командном спринте. Сегодня, 4 марта, женская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете.

Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021