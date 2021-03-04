Стал известен состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ по лыжным гонкам

Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов выступят в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя национальной команды.

Сообщается, что Червоткин и Якимушкин выступят на этапах эстафеты классическим стилем, Мальцев и Большунов пробегут этапы свободным стилем. Большунов, завоевавший в Оберстдорфе первое в карьере золото чемпионата мира, будет финишёром команды. Эстафета состоится завтра, 5 марта.

На чемпионате мира в Оберстдорфе сборная России завоевала уже три медали. Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, затем вместе с Глебом Ретивых — бронзу в командном спринте. Сегодня, 4 марта, женская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете.