Панжинский – о серебре в эстафете: мы сегодня были командой!

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года в лыжных гонках Александр Панжинский прокомментировал второе место женской сборной России в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе.



«У девушек есть медаль, притом серебряная! Нужно сказать спасибо шведским лыжницам, которые провалились на первых этапах. У них были проблемы со смазкой, но наши отработали на каждом этапе отлично, не было слабых звеньев. Учитывая, что Яна Кирпиченко и Татьяна Сорина не имеют большого опыта выступления на чемпионатах мира. Непряева тоже порадовала, достаточно сильно не уступила. Сорина против Йохауг не стала бросаться, не пыталась отсидеться за ней и работала в своём темпе. Мы сегодня были командой! Поздравляю Елену Вяльбе, у неё премьера и девушки вот так её порадовали.



Сорина показала хороший результат и в «разделке» — пятое место. Она была лучшей на коньковых этапах, её и поставили против Йохауг. Сначала нагнала её, а потом сделала правильно и не стала увеличивать свой темп. Это было бы чревато, что на втором кругу в подъёме она могла встать. Это было мудрое решение. Самое главное, что она сделала задел перед той группой, которая шла сзади. После этапа Сориной Непряевой ничего не угрожало», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Российские лыжницы на финише кричали от радости! О лучшей эстафете и мечтать было сложно Кирпиченко, Ступак, Сорина и Непряева – просто герои!