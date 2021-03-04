Тренер сборной России рассказал, как Вяльбе настраивала лыжниц на эстафету на ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказала, как глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе настраивала команду на эстафету на чемпионате мира в Оберстдорфе. Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебряные медали, за национальную команду выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.
«Вчера Елена Валерьевна собрала всю команду. Думали, что будут какие-то нравоучения, но нет. Она собрала нас, разрядила обстановку, сказала: «Девчонки, не волнуйтесь, вы способны на многое. Будем бороться за медаль любого достоинства».
И девчонки тоже — Юля всех собрала, какую-то напутственную речь произнесла. То есть реально была команда, которая билась до последнего», — рассказал Сорин в эфире «Матч ТВ».
- 4 марта 2021
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