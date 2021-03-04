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Тренер сборной России рассказал, как Вяльбе настраивала лыжниц на эстафету на ЧМ

Тренер сборной России рассказал, как Вяльбе настраивала лыжниц на эстафету на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказала, как глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе настраивала команду на эстафету на чемпионате мира в Оберстдорфе. Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебряные медали, за национальную команду выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

«Вчера Елена Валерьевна собрала всю команду. Думали, что будут какие-то нравоучения, но нет. Она собрала нас, разрядила обстановку, сказала: «Девчонки, не волнуйтесь, вы способны на многое. Будем бороться за медаль любого достоинства».

И девчонки тоже — Юля всех собрала, какую-то напутственную речь произнесла. То есть реально была команда, которая билась до последнего», — рассказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

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