Юлия Ступак: за командный спринт воздалось по полной. Очень хотелось медальку
Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала выступление в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе. Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебро. Победу в эстафете одержала Норвегия. Бронза досталась Финляндии.
«За командный спринт воздалось по полной. Мы изначально на это настраивались. Вчера собрались с тренерами и девчонками, все внутри понимали, что будем бороться за медаль. Несмотря на сильное волнение, каждая поставила сегодня на кон абсолютно всё. Уже очень хотелось медальку, и сегодня мы её получим», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».
Ранее в командном спринте Ступак и Непряева заняли четвёртое место. Чемпионат мира завершится 7 марта.
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