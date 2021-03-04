Лучший результат сборной России в женской эстафете за последние 16 лет. Видеообзор гонки

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своём официальном канале в YouTube разместила видео, посвящённое эстафетной гонке, состоявшейся сегодня, 4 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
Женская сборная России по лыжным гонкам в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебряные медали.
Победу одержала национальная команда Норвегии. Золотые медали достались Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм. Тройку лучших замкнула сборная Финляндии: Ясми Йоэнсуу, Юханна Матинтало, Риитта-Лииса Ропонен и Криста Пярмякоски.
Посмотреть видео можно на официальном канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.
Мужская эстафета состоится завтра, 5 марта. Начало — в 15:15 мск.
- 4 марта 2021
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