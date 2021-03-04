Казанский «Зенит» вышел в полуфинал Лиги чемпионов по волейболу

Казанский «Зенит» вышел в полуфинал Лиги чемпионов по волейболу. В ответном четвертьфинальном матче казанской команде удалось на своём поле со счётом 3:2 (22:25, 25:19, 25:17, 13:25, 15:12) обыграть польский клуб «Скра».

Самыми результативными в составе «Зенита» стали нападающий Максим Михайлов и доигровщик Бартош, которые набрали по 15 очков.

Первый матч также завершился победой «Зенита» со счётом 3:1 (25:23, 19:25, 25:23, 25:19). В полуфинале соперником казанцев станет ещё один польский клуб — «Закса». В 1/4 финала соревнований поляки обыграли итальянский «Любе Чивитанова».

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

1/4 финала. Ответный матч

«Зенит Казань» (Казань, Россия) — «Скра» (Белхатув, Польша) — 3:2 (22:25, 25:19, 25:17, 13:25, 15:12)