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Елена Вяльбе — женской сборной России: мои красавицы! Люблю и всегда в вас верю!

Елена Вяльбе — женской сборной России: мои красавицы! Люблю и всегда в вас верю!
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе опубликовала фото россиянок с серебряными медалями чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия) в эстафете. В гонке приняли участие Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

«Мои красавицы! Люблю и всегда в вас верю!» — написала Вяльбе.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Вяльбе

Победу одержали представительницы сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм. На третьем месте финишировала сборная Финляндии: Ясми Йоэнсуу, Юханна Матинтало, Риитта-Лииса Ропонен и Криста Пярмякоски. Сегодня, 5 марта, в Оберстдорфе пройдёт мужская эстафета. Чемпионат мира завершится 7 марта.

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