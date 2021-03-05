Елена Вяльбе — женской сборной России: мои красавицы! Люблю и всегда в вас верю!
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе опубликовала фото россиянок с серебряными медалями чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия) в эстафете. В гонке приняли участие Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.
«Мои красавицы! Люблю и всегда в вас верю!» — написала Вяльбе.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Вяльбе
Победу одержали представительницы сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм. На третьем месте финишировала сборная Финляндии: Ясми Йоэнсуу, Юханна Матинтало, Риитта-Лииса Ропонен и Криста Пярмякоски. Сегодня, 5 марта, в Оберстдорфе пройдёт мужская эстафета. Чемпионат мира завершится 7 марта.
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