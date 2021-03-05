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Жители Ярославской и Смоленской областей смогут стать наставниками для детей-сирот

Жители Ярославской и Смоленской областей смогут стать наставниками для детей-сирот
Другие / Прочие виды спорта 0
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Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение индивидуальных волонтёров-наставников для ребят — воспитанников интернатов Ярославской и Смоленской областей.

Фонд приглашает взрослых, готовых пройти обучение и стать участниками наставнического проекта «Будем вместе», чтобы помочь детям-сиротам успешно социализироваться в обществе после выпуска из детского дома.

«Со своей подопечной я хочу поделиться любовью к активному отдыху и к жизни в целом. Помочь ей раскрыть лучшие качества, которыми она, безусловно, обладает. Научить её извлекать уроки из жизненных ситуаций, поделиться своим опытом и знаниями», – рассказывает Татьяна, волонтёр-наставник проекта «Будем вместе».

Волонтёром-наставником проекта «Будем вместе» благотворительного фонда «Дети наши» может стать гражданин России старше 23 лет без зависимостей, судимостей и психических заболеваний.

Чтобы присоединиться к проекту, оставьте заявку на сайте http://nastavnik.detinashi.ru/ или звоните по телефонам +7 903 649 44 04 (в Смоленске) и +7 4852 681126 (в Ярославле).

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