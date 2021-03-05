Йохауг в субботу может догнать Вяльбе по количеству золота на чемпионатах мира

Норвежка Терезе Йохауг может сравняться с россиянкой Еленой Вяльбе по количеству золотых медалей на чемпионатах мира по лыжным гонкам, если сумеет в субботу выиграть масс-старт.



Завоевав накануне золото в эстафете вместе с норвежской командой, Йохауг стала 13-кратной чемпионкой мира. На счету нынешнего президента Федерации лыжных гонок России – 14 медалей высшей пробы. Она занимает второе место в истории по количеству побед на мировых первенствах среди женщин, больше золота – только у Марит Бьорген (18).



«Я не чувствую давления из-за статистики, не фокусируюсь на возможном золоте. Каждая гонка имеет свою историю. Я хочу выйти завтра и сделать всё возможное. Это будут захватывающие 30 километров, и я с нетерпением жду стартового выстрела. В любом случае для меня это фантастический чемпионат мира», — приводит VG комментарий Йохауг о золотых ожиданиях.