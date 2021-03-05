Клебо: Большунов ужасно силён на финише

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо перед эстафетой чемпионата мира в Оберстдорфе поделился мнением о поведении россиянина Александра Большунова, который после четвёртых мест в спринте и в 15-километровой гонке отказывался общаться с прессой, а также с партнёром Глебом Ретивых.
«Пожалуй, он может вести себя после финиша так, как ему хочется. Это его дело, но он определённо был разочарован. В 15-километровой гонке он был одним из фаворитов и не собирается быть четвёртым и дальше. Он выходит на трассу и борется за золото. А в «разделке» этого не сделал.
В скиатлоне он показал, что ужасно силён на финише, так что это может быть хорошая дуэль. Нам просто нужно скрестить пальцы, чтобы хороший день был у меня, а я сделаю, что смогу», — приводит слова Клебо Dagbladet.
Эстафетная гонка у мужчин пройдёт 5 марта в 15:15 мск. В составе сборной России выступят Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.
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