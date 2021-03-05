Маркус Крамер — об эстафете на ЧМ: Большунов постарается сбросить Клебо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер поделился ожиданиями от мужской эстафетной гонки, которая состоится на чемпионате мира в Оберстдорфе сегодня, 5 марта.



«Мы очень расстроены травмами Спицова и Устюгова. Они бы нам сегодня очень пригодились. Но те ребята, которые выйдут на старт, тоже очень сильны. Уверен, они дадут бой норвежской команде. Понятно, что это будет сложно, ведь вы видели, как готовы скандинавы. Но это спорт, здесь может случиться всё. Женская сборная Швеции это подтвердит. То, что с ними произошло, — трагедия, но для эстафеты — обычное дело.



Если говорить о возможной тактике, нам ни в коем случае нельзя отпускать норвежцев. И нужно ждать своего шанса. Надеюсь, Якимушкин и Мальцев смогут создать нам хотя бы небольшое преимущество. А дальше Большунов постарается сбросить Клебо. Такой сценарий был бы оптимальным для нас. Как это случится в гонке — неизвестно, но главная задача — не отпустить Норвегию. У нас есть один серьёзный козырь: лучший лыжник мира побежит за сборную России, а не Норвегии. Это Большунов. Он сделает всё возможное, чтобы измотать Клебо, и шансы для этого будут. Коньковый круг невероятно сложный, с длинным подъёмом, на котором всё может решиться», — сказал Крамер в эфире «Матч ТВ».

Маркус Крамер рассказал о речи, которую произнесла Елена Вяльбе перед эстафетой на ЧМ