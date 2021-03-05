Сборную России догнали в эстафете на чемпионате мира. Якимушкин упустил отрыв в 45 секунд

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) проходит мужская эстафета. Сборная России, за которую на втором этапе выступает Иван Якимушкин, потеряла лидерство. После первого этапа, на котором бежал Алексей Червоткин, команда России опережала соперников на 45 секунд. Однако на отметке в 14,7 км Якимушкин уже оказался на третьем месте, позади финна и норвежца.

За сборную России также побегут Артём Мальцев и Александр Большунов.



Вчера, 4 марта, состоялась женская эстафетная гонка. Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебряные медали.



Ранее Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, а затем вместе с Глебом Ретивых — бронзу в командном спринте.