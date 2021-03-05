Захватывающая борьба Большунова и Клебо за победу в эстафете на чемпионате мира. Видео

Развязка мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) случилась на последнем подъёме, на который норвежец Йоханнес Клебо вышел первым, опередив на предыдущем спуске россиянина Александра Большунова. В подъёме Клебо создал отрыв и не позволил Большунову догнать себя. Российская команда завоевала серебро вновь, как и в 2019 году, уступив норвежцам.
Серебряными призёрами чемпионата мира стали россияне Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов. Червоткин с большим преимуществом выиграл первый этап, но Якимушкин не только позволил себя догнать, но и отстал от лидеров. Мальцев пытался отыгрывать, но Большунову на последнем этапе сначала пришлось ликвидировать полуминутный отрыв от Клебо, а потом уже бороться с ним за победу.
Видео можно посмотреть в «Твиттере» Eurosport.ru. Права на видео принадлежат Eurosport.
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