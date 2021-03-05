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Захватывающая борьба Большунова и Клебо за победу в эстафете на чемпионате мира. Видео

Захватывающая борьба Большунова и Клебо за победу в эстафете на чемпионате мира. Видео
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Развязка мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) случилась на последнем подъёме, на который норвежец Йоханнес Клебо вышел первым, опередив на предыдущем спуске россиянина Александра Большунова. В подъёме Клебо создал отрыв и не позволил Большунову догнать себя. Российская команда завоевала серебро вновь, как и в 2019 году, уступив норвежцам.

Серебряными призёрами чемпионата мира стали россияне Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов. Червоткин с большим преимуществом выиграл первый этап, но Якимушкин не только позволил себя догнать, но и отстал от лидеров. Мальцев пытался отыгрывать, но Большунову на последнем этапе сначала пришлось ликвидировать полуминутный отрыв от Клебо, а потом уже бороться с ним за победу.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Eurosport.ru. Права на видео принадлежат Eurosport.

Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл яркую разборку на финише
На втором этапе казалось, что России медали не светят. Нашу команду обошли практически все, кто хотел.
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