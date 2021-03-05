Резцова: Клебо обманом отодвинул Большунова на второе место, а тот понадеялся на авось

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвела итоги мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов завоевали серебро. Червоткин с большим преимуществом выиграл первый этап, но Якимушкин не только позволил себя догнать, но и отстал от лидеров. Большунову на последнем этапе сначала пришлось догонять норвежца Йоханнеса Клебо, а потом уже бороться с ним за победу.

«Клебо сегодня доказал, что нашим ребятам надо ещё как-то думать, включать голову, а не только силами брать. Он, как всегда, обманом отодвинул нашего Сашу на второе место, специально подождав его на финише. Клебо не в первый раз подлавливает Сашу в такой ситуации. Не скажу, что это шоу, просто норвежец – настоящий тактик, он такой парень, ему это свойственно. А Саша должен был предполагать, что такое произойдёт, но подумал: «Ой, да я сейчас всё сделаю». Наверное, понадеялся на русский авось. Но он догадывался, что Клебо его специально дождался, просто тогда нужно было включать голову, Саш. Ты же понял, что это специально. Там 20 секунд было, он мог убежать с самого начала, но хотел, чтобы была красивая картинка, и сделал это. Но ничего страшного, серебро — это не проигрыш, это тоже победа, в общем-то.

После драки кулаками не машут, но всё, что мы имеем сегодня, — мы имеем по своим силам, заслугам и тому, как разложили мысли и силы по дистанции. Хотелось бы золота, но серебро – тоже классно! Не думаю, что с другой расстановкой что-нибудь поменялось бы, Саша на последнем этапе и должен был бежать. Единственное, если бы он где-то включил свою тактику и немного похитрил, борьба была бы другая», — приводит слова Резцовой Sport24.