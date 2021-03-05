Перевозчиков: на редкость интересная эстафета. Даже норвежцы на первом этапе провалились

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал выступление команды в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов завоевали серебро.
«На редкость интересная гонка, сюжет развивался очень интересно. К сожалению, мы вновь вторые, не получилось обыграть норвежцев. Довольно ровный у них состав, но даже этот состав на первом этапе провалился. Была возможность победить, но такая погода, шёл снег, и на втором этапе у Якимушкина не очень хорошо сработали лыжи, поэтому этот отрыв преследователи ликвидировали. А дальше уже по известному сценарию гонка протекала, у Клебо на последнем этапе сильный финиш.
Спортсмены пока на допинг-контроле, я ещё не общался с Иваном. На экране было видно, что лыжи у него работали хуже, хуже скользили, чем у соперника. В этом причина или в чём-то другом, пока сложно сказать, я ещё не говорил со спортсменом», — приводит слова Перевозчикова ТАСС.
- 5 марта 2021
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