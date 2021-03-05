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Мальцев: лишь бы Якимушкина не сильно съедали диванные эксперты

Мальцев: лишь бы Якимушкина не сильно съедали диванные эксперты
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Российский лыжник Артём Мальцев рассказал о реакции команды на провал Ивана Якимушкина на втором этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Напомним, что Якимушкин уходил на второй этап лидером, выигрывая у соперников более 40 секунд. Такой отрыв создал на первом этапе Алексей Червоткин. Мальцев получил эстафету от Ивана уже с отставанием от лидера в 23 секунды. Артём пытался сокращать отрыв, но в итоге проиграл ещё больше и отправил Александра Большунова на заключительный этап с отставанием в 35 секунд. В итоге стараниями Большунова сборная России завоевала серебро.

«Поддержали Ваню. Всё нормально, все отработали на максимуме. Лишь бы его не сильно съедали наши диванные эксперты», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл разборку на финише. Видео
На втором этапе казалось, что России медали не светят. Нашу команду обошли практически все, кто хотел.
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