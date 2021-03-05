Мальцев: лишь бы Якимушкина не сильно съедали диванные эксперты

Российский лыжник Артём Мальцев рассказал о реакции команды на провал Ивана Якимушкина на втором этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Напомним, что Якимушкин уходил на второй этап лидером, выигрывая у соперников более 40 секунд. Такой отрыв создал на первом этапе Алексей Червоткин. Мальцев получил эстафету от Ивана уже с отставанием от лидера в 23 секунды. Артём пытался сокращать отрыв, но в итоге проиграл ещё больше и отправил Александра Большунова на заключительный этап с отставанием в 35 секунд. В итоге стараниями Большунова сборная России завоевала серебро.

«Поддержали Ваню. Всё нормально, все отработали на максимуме. Лишь бы его не сильно съедали наши диванные эксперты», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».