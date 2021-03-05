Александр Большунов пригласил Йоханнеса Клебо на свадьбу

Российский лыжник Александр Большунов после серебряного финиша в эстафете рассказал, что отдал приглашение на свою свадьбу главному конкуренту — норвежцу Йоханнесу Клебо.

После победы Большунова в скиатлоне на чемпионате мира девушка Александра, лыжница Анна Жеребятьева, рассказала, что ездит на все соревнования вместе с любимым по его просьбе и в национальной команде соглашаются с таким положением дел, понимая, насколько Анна важна для Александра.

«Когда свадьба? Уже скоро. Между прочим, уже отдал Йоханнесу приглашение (смеётся). А когда и где — спрашивайте у него», — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».

Судьба золота эстафеты решилась в дуэли между Большуновым и Клебо. Норвежец оказался первым перед заключительным подъёмом и убежал от россиянина.