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Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 6 марта

С 24 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований на сегодня, 6 марта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф, Германия

Расписание соревнований на 6 марта

12:00 — лыжное двоеборье. Мужчины. Командный спринт. Трамплин HS-137

14:30 — лыжные гонки. Женщины. Масс-старт, 30 км. Классический стиль

17:00 — лыжное двоеборье. Мужчины. Командный спринт. Трамплин HS-137 + Эстафета 2х7,5 км

19:00 — прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-137

В медальном зачёте сборная России поднялась на пятое место. Вчера, 5 марта, сборная Норвегии по лыжным гонкам завоевала золото в мужской эстафете, второе место заняли российские лыжники. Помимо этой медали, в активе сборной России серебро в женской эстафете, золото Александра Большунова в скиатлоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте.