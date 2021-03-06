Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 6 марта

С 24 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований на сегодня, 6 марта.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф, Германия
Расписание соревнований на 6 марта
12:00 — лыжное двоеборье. Мужчины. Командный спринт. Трамплин HS-137
14:30 — лыжные гонки. Женщины. Масс-старт, 30 км. Классический стиль
17:00 — лыжное двоеборье. Мужчины. Командный спринт. Трамплин HS-137 + Эстафета 2х7,5 км
19:00 — прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-137
В медальном зачёте сборная России поднялась на пятое место. Вчера, 5 марта, сборная Норвегии по лыжным гонкам завоевала золото в мужской эстафете, второе место заняли российские лыжники. Помимо этой медали, в активе сборной России серебро в женской эстафете, золото Александра Большунова в скиатлоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте.
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