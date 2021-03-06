Кершоу: Россия могла позволить себе средний этап, но не такой ужасный, как у Якимушкина

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал выступления российских лыжников в эстафете на чемпионате мира. Напомним, россияне взяли серебро.



«Якимушкин на втором этапе столкнулся с кошмаром. Ужасный этап в его исполнении. Кто мог представить, что он потерпит такую неудачу? 44-секундное преимущество, более простая трасса «классикой». Да, нужно пахать снег, но только что твой партнёр так напахал снег за 10 км, что сбросил группу, как мешок картошки. Имея такое преимущество, можно как минимум рассчитывать на то, что преследователи сильно устанут, предпринимая попытки догнать, и не смогут удержать твой темп в конце этапа. Но тело не слушалось Ивана, у него была плохая техника, он шёл медленно. Без Устюгова и Спицова в эстафете Россия не могла себе позволить, чтобы кто-то из четвёрки прошёл слабый для себя этап. Максимум, что они могли себе позволить, — это средний день для одного из участников эстафеты. Но для Якимушкина это был не просто плохой, а кошмарный день.



Мальцев очень мощно начал свой этап и сразу же отыграл много времени. В первой части этапа он выглядел хорошо — может, у него и не лучшая техника прохождения подъёмов, но у россиян именно такой стиль, с затянутыми движениями. Кажется, что темп медленный, но секунды говорят иное. Однако в какой-то момент Артём начал сдавать. Нельзя сказать, что он плохо прошёл этап. У него изначально была плохая позиция в гонке. Он знал, что на четвёртом этапе побежит Большунов, и ему нужно было проиграть как можно меньше времени по итогам этапа. Та мощная работа, которую Мальцев проделал на старте этапа, его сильно утомила», — высказал свою оценку Кершоу в подкасте FasterSkier.

Кершоу: Червоткин совершил сумасшедший поступок. Я смотрел и думал: «Грядёт сенсация?»