Канадский лыжник указал на ошибки Большунова в борьбе с Клебо

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу дал оценку выступлению Александра Большунова на четвёртом этапе эстафеты в рамках ЧМ.



«Большунову передали эстафету через 35 секунд после того, как Клебо отправился на трассу. Я подумал тогда, что отыграть такое, а потом уйти в подъём — задача, мягко говоря, непростая. Если не успеешь сбросить Клебо до финишной прямой, он с тобой расправится. Тем более если до этого тебе пришлось отыгрывать 35 секунд. Это были три тяжелейших круга, ужасные условия, но Клебо будто бы гулял по трассе. Йоханнес понимал, что Большунов, скорее всего, его достанет, поэтому нужно сохранить энергию. Если понапрасну тратишь энергию, когда тебя преследует Русский медведь, тебя раздавят. Это тактическое мастерство Клебо, что и ожидалось всеми.



Большунов предпринял несколько интересных тактических шагов. Александр догнал соперника в начале второго круга. Будь я тренером Большунова, сказал бы ему перед гонкой: «Если догонишь Клебо, то просто сиди за ним. Не делай вообще ничего». Ну и что с того, что вас догонят Швеция, Финляндия и Франция? Это вообще не проблема. Большунов гораздо сильнее всех этих парней. Лапьер, Порома и Мяки даже рядом с ним не стоят. То есть я бы ему сказал, чтобы он в первой части этапа поработал и постарался достать Клебо, а затем просто сел и ждал до последнего круга. Александр этого не делал. Он почти не сидел за спиной, сразу вышел вперёд, после чего сделал несколько странных рывков. Это было абсолютно бессмысленно. После подъёма на втором круге он начал ускоряться на относительно пологом участке. Какой в этом может быть смысл, когда за тобой лучший спринтер в мире? Большунов понапрасну сжигал топливо.



Правда, мы говорим о Большунове. Любой лыжник в такой ситуации поплатился бы за свои тактические эксперименты, но Александру это стоит меньше, чем всем остальным. Мы переписывались с Харви, и я ему написал, что Большунов должен подойти к большому подъёму и четыре-пять минут эпично взбираться. И я не был уверен, что Клебо сможет удержаться. Но этого не произошло, потому что Большунов не был настолько хорошо готов. Дело именно в том, что он сначала отыграл 35 секунд, а затем не стал идти в спокойном темпе. Просто иди во второй зоне, позволь остальным догнать тебя и вложи все свои силы в четырёхминутный интервал. Россиянин растратил слишком много энергии и просто не был достаточно отдохнувшим, чтобы это сделать.



Большунов ждал, ждал, ждал, потом немного ускорился, но не пошёл на полную. Потом вновь попытался пройти мощно, когда они уже приближались к финишу. Было поздно. В этот момент ты понимаешь, что Клебо победит в ста случаях из ста. Ты сыграл ему на руку, так ни разу и не заставив его по-настоящему попотеть. Да, была попытка уйти от Клебо на втором круге этими короткими рывками, но делать это против лучшего спринтера мира? Для Йоханнеса это вообще не проблема, он создан для этого. Они дошли до решающего спринтерского холма, и Йоханнес просто умчался от Большунова. Остальное – история», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Кершоу: Россия могла позволить себе средний этап, но не такой ужасный, как у Якимушкина