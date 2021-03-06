Стало известно, кто из норвежских лыжников побежит в мужском масс-старте

Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила участников мужского масс-старта от своей команды.



Норвегия: Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер.



«Я с нетерпением жду гонки. Думаю, она будет классной. Но это также будет тяжёлая гонка. Форма у меня хорошая. Я готов к битве», — цитирует TV 2 слова Крюгера.

«Будет тяжело, но я с нетерпением этого жду. Раньше были лыжники, которые показывали, что можно идти быстро как на спринте, так и на дистанции. Я просто должен попытаться провести тактически хорошую гонку, поскольку условия для меня не слишком подходящие. Меня не очень волнуют те, кто задаёт темп. Мне просто нужно убедиться, что моя форма достаточно хороша», — сказал перед марафоном Йоханнес Клебо.



Мужской масс-старт пройдёт 7 марта в 15:00 мск. Это будет заключительный старт чемпионата мира в Оберстдорфе.