Клебо рассказал, как избежал поломки палки в борьбе с Большуновым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Клебо рассказал, как на финише опасался за свои палки, которые, по его мнению, мог сломать россиянин Александр Большунов.



«Я не стал ставить палки в снег на тех отрезках, когда знал, что Большунов близко ко мне. Было бы слишком глупо оставаться только с одной палкой», — приводит слова Клебо NRK.

В итоге Клебо всё-таки опередил Александра — сборная Норвегии выиграла эстафету. Национальная команда России завоевала серебряные медали.

По окончании гонки эксперты на норвежском телевидении стали активно обсуждать момент с палками Клебо, заявляя, что Большунов пытался наступить на них намеренно.