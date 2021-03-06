Спицову прооперировали сломанную в Оберстдорфе руку

Член сборной России по лыжным гонкам Денис Спицов был сегодня прооперирован в Москве.



Напомним, 24-летний спортсмен получил перелом 1 марта во время тренировки, из-за чего ему пришлось завершить выступление на мировом первенстве. Ему диагностировали перелом пятой пястной кости левой руки. «Всё прошло нормально. Перелом оказался непростым, скрепили все прочно», — приводит ТАСС слова хирурга Валентины Калантырской.



После получения травмы Спицов заявил, что надеется успеть восстановиться к чемпионату России, который стартует в Тюмени 26 марта.



Спицов является бронзовым и двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионате мира, который проходит в Оберстдорфе, он не принял участия ни в одной гонке. «Специалисты говорят, что смогу держать палку уже через две недели. Не знаю, как это будет на самом деле. Верим в лучшее», — говорил Денис.

Спицов посоветовал проводить чемпионаты мира в более пригодных для этого странах