Две шведки и норвежка упали во время масс-старта классическим стилем на ЧМ в Оберстдорфе

Две шведские лыжницы Эбба Андерссон и Фрида Карлссон, а также норвежка Хейди Венг упали во время масс-старта на 30 км классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Ехавшая за ним представительница Австрии Тереза Штадлобер сумела объехать образовавшийся завал.

За национальную команду России бегут Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина, Алиса Жамбалова и Мария Истомина. Отметим, что в гонку не заявлены лидеры команды, серебряные призёры эстафеты Юлия Ступак и Наталья Непряева. Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему Юлия и Наталья не примут участие в гонке.

Напомним, женский масс-старт завершит женскую лыжегоночную программу чемпионата мира.