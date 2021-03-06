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Терезе Йохауг стала победительницей масс-старта, Сорина — 9-я, Кирпиченко — 12-я

Терезе Йохауг стала победительницей масс-старта, Сорина — 9-я, Кирпиченко — 12-я
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг выиграла масс-старт на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Лидируя с самого старта гонки и наращивая отрыв, в итоге 30-километровую дистанцию она преодолела за 1 час и 24 минуты. Йохауг стала 14-кратной чемпионкой мира, догнав по количеству золотых медалей мировых первенств Елену Вяльбе.

Серебро досталось другой норвежке Хейди Венг, бронза – шведке Фриде Карлссон. Российская лыжница Яна Кирпиченко, шедшая недалеко от первой тройки, упала примерно на 23-м километре дистанции на спуске, после чего въехала в отбойник. В итоге она стала только 12-й. Лучшей из россиянок оказалась Татьяна Сорина, у которой 9-е место.

Чемпионат мира по лыжному спорту. Лыжные гонки. Масс-старт (женщины)

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:24:56.3
2. Хейди Венг (Норвегия) + 2:34.2
3. Фрида Карлссон (Швеция) +2:34.8
9. Татьяна Сорина (Россия) +3:51.3
12. Яна Кирпиченко (Россия) + 4:32.7
20. Мария Истомина (Россия) + 5:30.4
31. Алиса Жамбалова (Россия) + 8:25.8.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжные гонки
Женщины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
06 марта 2021, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
1:24:56.30
2
Хейди Венг
Норвегия
+2:34.20
3
Фрида Карлссон
Швеция
+2:34.80
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