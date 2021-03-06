Яна Кирпиченко: если бы не падение, поборолась бы за медаль
Российская лыжница Яна Кирпиченко прокомментировала свой результат в масс-старте на чемпионате мира. Кирпиченко шла рядом с группой, боровшейся за серебро и бронзу, но упала на 23-м километре на спуске и завершила гонку на 12-м месте.
«После третьего круга мы начали приближаться к группе преследователей. Казалось, что всё под контролем и всё хорошо. Но два падения на заключительных кругах выбили нас из топ-10. Хотелось побороться с теми, кто шёл в группе преследователей. Думаю, если бы не падение, то могло бы получиться. Перед стартом была задача попасть в топ-10. Чуть-чуть не хватило», — сказала Кирпиченко в эфире «Матч ТВ».
Масс-старт выиграла Терезе Йохауг, став 14-кратной чемпионкой мира.
Российская лыжница жёстко упала на чемпионате мира. А ведь Яна боролась за медаль!
Последняя гонка турнира обернулась для Кирпиченко драмой на трассе. Онлайн-трансляция на «Чемпионате».
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