Яна Кирпиченко: если бы не падение, поборолась бы за медаль

Российская лыжница Яна Кирпиченко прокомментировала свой результат в масс-старте на чемпионате мира. Кирпиченко шла рядом с группой, боровшейся за серебро и бронзу, но упала на 23-м километре на спуске и завершила гонку на 12-м месте.



«После третьего круга мы начали приближаться к группе преследователей. Казалось, что всё под контролем и всё хорошо. Но два падения на заключительных кругах выбили нас из топ-10. Хотелось побороться с теми, кто шёл в группе преследователей. Думаю, если бы не падение, то могло бы получиться. Перед стартом была задача попасть в топ-10. Чуть-чуть не хватило», — сказала Кирпиченко в эфире «Матч ТВ».



Масс-старт выиграла Терезе Йохауг, став 14-кратной чемпионкой мира.