Крянин — о результате россиянок в масс-старте на ЧМ: очень хороший задел на будущее

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин поделился мнением о выступлении российских лыжниц в масс-старте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, финишировав 9-й. Яна Кирпиченко пришла к финишу 12-й, Мария Истомина – 20-й, Алиса Жамбалова – 31-й.



«Девчонки показали борьбу. Понятно, что есть человек с Марса или Венеры, который убежал и решил все свои вопросы заранее. Но наши показали, что они могут. Очень хороший задел на будущее. У нас Сорина выступает первый год после рождения ребёнка, Кирпиченко ещё молодая девчонка, проводящая свой первый чемпионат мира. Надеюсь, что на следующих стартах они будут намного выше.



Конечно, были надежды на то, что девчонки попытаются оказать более серьёзное сопротивление. Но получилось так. Скорее всего, они смогли показать тот максимум, на который готовы сейчас», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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