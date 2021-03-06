Призёр ОИ Морилов: результаты Сориной и Кирпиченко — это хороший уровень

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте Николай Морилов прокомментировал итог масс-старта и всего чемпионата мира для лыжниц российской сборной.



«Нормальное выступление. Не сказать, что мы должны им быть довольны, но и провальным не назовёшь. Наши девочки в десятке и сразу за ней — это хороший уровень. Они вторые в мире на данный момент, но что-то не получилось. Как показала эта гонка и весь чемпионат, с норвежками трудно соперничать.



Девочки были очень близки к медали в спринтерской эстафете. Немного не повезло. Нужно ожидать большего. Мы привыкли, что они выступают очень успешно. Бывает и такое, что к чемпионату мира подходят не на пике формы. Татьяна Сорина очень сильно выделяется в этом сезоне. Девочки борются, не в самой оптимальной форме завоёвывают медали. Олимпийский год может быть совершенно другим по сравнению с тремя предыдущими. Я жду успеха на Олимпиаде. У нас очень сильная команда», — сказал Морилов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Терезе Йохауг стала победительницей масс-старта, Сорина — 9-я, Кирпиченко — 12-я