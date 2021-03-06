Семён Елистратов — бронзовый призёр ЧМ по шорт-треку на дистанции 1500 м

Россиянин Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м на чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Дордрехте (Нидерланды). Победу одержал канадец Шарль Амлен, серебряным призёром стал голландец Ицхак де Лаат.
На аналогичной дистанции у женщин победила голландка Сюзанне Схюлтинг. Серебряным призёром стала канадка Кортни Саро, бронзовым – голландка Сандра Вельзебоер. Россиянки Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова заняли четвёртое и девятое места соответственно.
Шорт-трек. Чемпионат мира. Дордрехт, Нидерланды
Мужчины. 1500 м
1. Шарль Амлен (Канада) – 2.18,143.
2. Исхак де Лаат (Нидерланды) – 2.18,202.
3. Семён Елистратов (Россия) – 2.18,296
...23. Константин Ивлиев (Россия) – 2.38,610.
Женщины. 1500 м
1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) – 2.36,884.
2. Кортни Саро (Канада) – 2.37,089.
3. Сандра Вельзебоер (Нидерланды) – 2.37,109.
4. Софья Просвирнова (Россия) – 2.37,75
...9. Екатерина Ефременкова (Россия) – 2.34,238
...22. Евгения Захарова (Россия) – 2.35,610.
- 6 марта 2021
-
18:25
-
18:08
-
17:53
-
17:26
-
17:03
-
16:57
-
16:40
-
16:36
-
16:32Бородавко: Сорина неудачно выбрала лыжи Эксклюзив
-
16:30
-
16:24
-
16:17
-
16:16
-
15:59
-
15:58
-
15:44
-
15:37
-
14:54
-
13:57
-
13:57
-
13:50
-
13:43
-
13:29
-
13:16
-
13:14
-
13:04
-
12:29
-
12:09
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:06
-
09:34
-
08:00
-
01:27