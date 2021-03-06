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Семён Елистратов — бронзовый призёр ЧМ по шорт-треку на дистанции 1500 м

Семён Елистратов — бронзовый призёр ЧМ по шорт-треку на дистанции 1500 м
Другие / Конькобежный спорт 0
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Россиянин Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м на чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Дордрехте (Нидерланды). Победу одержал канадец Шарль Амлен, серебряным призёром стал голландец Ицхак де Лаат.

На аналогичной дистанции у женщин победила голландка Сюзанне Схюлтинг. Серебряным призёром стала канадка Кортни Саро, бронзовым – голландка Сандра Вельзебоер. Россиянки Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова заняли четвёртое и девятое места соответственно.

Шорт-трек. Чемпионат мира. Дордрехт, Нидерланды
Мужчины. 1500 м

1. Шарль Амлен (Канада) – 2.18,143.
2. Исхак де Лаат (Нидерланды) – 2.18,202.
3. Семён Елистратов (Россия) – 2.18,296
...23. Константин Ивлиев (Россия) – 2.38,610.

Женщины. 1500 м

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) – 2.36,884.
2. Кортни Саро (Канада) – 2.37,089.
3. Сандра Вельзебоер (Нидерланды) – 2.37,109.
4. Софья Просвирнова (Россия) – 2.37,75
...9. Екатерина Ефременкова (Россия) – 2.34,238
...22. Евгения Захарова (Россия) – 2.35,610.

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