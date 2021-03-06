Бородавко рассказал, кто из российских лыжников выступит в марафоне на ЧМ-2021

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, кто из российских спортсменов выступит в заключительной гонке чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) – масс-старте классическим стилем на 50 км.

В заявку российской команды на марафон вошли Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Евгений Белов.

«В гонке выступят Большунов, Червоткин, Белов и Семиков. Будем надеяться на успешное выступление, но это зависит от многих факторов. Если всё будет хорошо, будет так, как нужно. По самочувствию ни у кого вопросов нет, все в порядке», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».

Мужская гонка с общего старта на чемпионате мира в Оберстдорфе пройдёт в воскресенье, 7 марта.