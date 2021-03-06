Бородавко рассказал, кто из российских лыжников выступит в марафоне на ЧМ-2021
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, кто из российских спортсменов выступит в заключительной гонке чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) – масс-старте классическим стилем на 50 км.
В заявку российской команды на марафон вошли Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Евгений Белов.
«В гонке выступят Большунов, Червоткин, Белов и Семиков. Будем надеяться на успешное выступление, но это зависит от многих факторов. Если всё будет хорошо, будет так, как нужно. По самочувствию ни у кого вопросов нет, все в порядке», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».
Мужская гонка с общего старта на чемпионате мира в Оберстдорфе пройдёт в воскресенье, 7 марта.
Рекомендуем вам
- 6 марта 2021
-
19:42
-
18:34
-
18:25
-
18:08
-
17:53
-
17:26
-
17:03
-
16:57
-
16:40
-
16:36
-
16:32Бородавко: Сорина неудачно выбрала лыжи Эксклюзив
-
16:30
-
16:24
-
16:17
-
16:16
-
15:59
-
15:58
-
15:44
-
15:37
-
14:54
-
13:57
-
13:57
-
13:50
-
13:43
-
13:29
-
13:16
-
13:14
-
13:04
-
12:29
-
12:09
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:06
-
09:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам