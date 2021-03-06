Надыршина и Соболев — серебряные призёры этапа КМ в параллельном гигантском слаломе
Россияне Андрей Соболев и София Надыршина завоевали серебряные медали в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду, который проходит в Рогле (Словения). В главном финале Соболев проиграл 0,41 секунды словенцу Жану Коширу. Третье место занял поляк Оскар Квятковский.
Надыршина в борьбе за золото уступила 0,04 секунды немке Рамоне Хофмайстер. Бронза досталась швейцарке Жюли Цогг. Милена Быкова завершила борьбу на стадии 1/4 финала. Остальные россияне не прошли квалификацию.
Несколько дней назад 17-летняя Надыршина стала самой молодой чемпионкой мира в параллельном слаломе, а в слаломе-гиганте на первенстве планеты завоевала серебро. Соболев – бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 в параллельном гигантском слаломе.
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