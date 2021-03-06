Надыршина и Соболев — серебряные призёры этапа КМ в параллельном гигантском слаломе

Россияне Андрей Соболев и София Надыршина завоевали серебряные медали в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду, который проходит в Рогле (Словения). В главном финале Соболев проиграл 0,41 секунды словенцу Жану Коширу. Третье место занял поляк Оскар Квятковский.

Надыршина в борьбе за золото уступила 0,04 секунды немке Рамоне Хофмайстер. Бронза досталась швейцарке Жюли Цогг. Милена Быкова завершила борьбу на стадии 1/4 финала. Остальные россияне не прошли квалификацию.

Несколько дней назад 17-летняя Надыршина стала самой молодой чемпионкой мира в параллельном слаломе, а в слаломе-гиганте на первенстве планеты завоевала серебро. Соболев – бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 в параллельном гигантском слаломе.