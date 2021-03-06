Елена Вяльбе: хорошо, что мы уже стали огорчаться 9-м и 12-м местам

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итог выступления женской команды на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Российские лыжницы завоевали одну награду — серебро в эстафете. В заключительной гонке, масс-старте на 30 км, Татьяна Сорина стала девятой, а Яна Кирпиченко – 12-й.

«В целом мы достойно выступили на чемпионате мира. Сегодня после финиша плакала Алиса Жамбалова, ей было стыдно за своё выступление. При этом она ещё толком дышать не может после перенесённого ковида. Что ж, хорошо, что мы уже стали огорчаться 9-м и 12-м местам, ещё пять лет назад мы бы прыгали до небес от счастья, что у нас две девчонки в «пятнашке».

Да, не у всех все получилось, но спорт — сложная штука. Безусловно, если бы Наталья Непряева не сломала пальцы перед чемпионатом мира, она должна была бы быть в призах и в личных гонках, совсем другой была бы спринтерская эстафета. Надеюсь, что пачку этих неприятностей мы получили в этом году, а в следующем нас эти проблемы минуют», — приводит слова Вяльбе ТАСС.