Завьялов: Большунову следует подойти к марафону, как к обычному старту

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира Александр Завьялов рассказал, как Александру Большунову стоит настраиваться на марафон на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Александру следует подойти к нему, как к обычному старту. Пробежать лучше, чем ты подготовлен, сложно, а вот хуже — спокойно. Можно действительно банально перегореть, сидеть всю ночь и думать о предстоящей гонке. Подобного ни в коем случае нельзя допускать. В голове должны быть исключительно знания о соперниках. Он должен заранее мысленно пройти дистанцию, понять, какие могут быть подводные течения.

Например, команда может работать на одного тренера. В этой жизни существует много разных вариантов. Спорт стал очень разносторонним, особенно в таких гонках, как масс-старт. Например, возьмём женский марафон. Там Тереза Йохауг не оставила соперницам ни шанса. Уверен, у мужчин кому-то убежать так будет гораздо сложнее.

Сейчас сложно давать ему какие-то советы. Во-первых, он должен тщательно проработать старт со своим тренером Юрием Бородавко. Мы ведь не знаем, в каком самочувствии он находится после пяти проведённых на ЧМ гонок. Я вас уверяю, по первым километрам всё станет понятно. Отсидеться будет достаточно сложно. Нужно понимать, что никто не пойдёт нога за ногу прогулочным шагом. Все сразу возьмут темп выше среднего, практически соревновательный», — приводит слова Завьялова RT.