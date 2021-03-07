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Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 7 марта

Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 7 марта
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

С 24 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований на 7 марта, заключительный день мирового первенства.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф, Германия
Расписание соревнований на 7 марта

15:00 — лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт, 50 км. Классический стиль

В медальном зачёте сборная России продолжает занимать пятое место. На счету россиян четыре медали, завоёванные лыжниками: золото Александра Большунова в скиатлоне, два серебра в эстафетах, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте. Возглавляет медальный зачёт национальная команда Норвегии, в активе которой 29 наград.

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Россиянка Кирпиченко тоже упала в борьбе за медаль. До награды не добралась, но со здоровьем всё в порядке. Это был суровый марафон.
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