Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 7 марта

С 24 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований на 7 марта, заключительный день мирового первенства.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф, Германия

Расписание соревнований на 7 марта

15:00 — лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт, 50 км. Классический стиль



В медальном зачёте сборная России продолжает занимать пятое место. На счету россиян четыре медали, завоёванные лыжниками: золото Александра Большунова в скиатлоне, два серебра в эстафетах, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте. Возглавляет медальный зачёт национальная команда Норвегии, в активе которой 29 наград.