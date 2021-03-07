Рёте: Большунов не так хорошо владеет английским, а я – русским. Но стараемся общаться

Норвежский лыжник Сьюр Рёте рассказал о взаимоотношениях с россиянином Александром Большуновым.



«После выступлений я и другие норвежцы стараемся с ним немного поговорить. Он, наверное, не так хорошо владеет английским, а я — русским. Но мы всё-таки пытаемся поддерживать общение», — приводит слова Рёте VG.



Напомним, сегодня, 7 марта, заключительный день чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В 15:00 мск состоится мужской масс-старт классическим стилем. В составе российской команды гонку побегут Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Евгений Белов.



В медальном зачёте сборная России продолжает занимать пятое место. На счету россиян четыре медали, завоёванные лыжниками: золото Александра Большунова в скиатлоне, два серебра в эстафетах, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте.