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Клебо выиграл марафон на ЧМ по лыжным видам спорта, Большунов — третий

Клебо выиграл марафон на ЧМ по лыжным видам спорта, Большунов — третий
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) завершилась последняя гонка – мужской масс-старт классическим стилем на 50 км. Победу одержал Йоханнес Хёсфлот Клебо. Серебряным призёром стал Эмиль Иверсен. Бронзовым — Александр Большунов.

На последнем круге образовалась группа лидеров, в которую входили четыре норвежца и Большунов. Впятером они оторвались ото всех за 2 км до финиша. Именно эта группа и разыграла медали. На финишной прямой, когда Клебо обгонял идущего первым Большунова, Александр сломал палку, и его обогнал Иверсен.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 50 км

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 2:10.52,2
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – отставание 0,7
3. Александр Большунов (Россия) – +1,4.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжные гонки
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
07 марта 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Идёт
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:10:52.20
2
Эмиль Иверсен
Норвегия
+0.70
3
Александр Большунов
Россия
+1.40
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