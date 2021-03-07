Клебо выиграл марафон на ЧМ по лыжным видам спорта, Большунов — третий

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) завершилась последняя гонка – мужской масс-старт классическим стилем на 50 км. Победу одержал Йоханнес Хёсфлот Клебо. Серебряным призёром стал Эмиль Иверсен. Бронзовым — Александр Большунов.

На последнем круге образовалась группа лидеров, в которую входили четыре норвежца и Большунов. Впятером они оторвались ото всех за 2 км до финиша. Именно эта группа и разыграла медали. На финишной прямой, когда Клебо обгонял идущего первым Большунова, Александр сломал палку, и его обогнал Иверсен.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 50 км

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 2:10.52,2

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – отставание 0,7

3. Александр Большунов (Россия) – +1,4.