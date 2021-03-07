Большунов сломал палку в борьбе с Клебо на финише масс-старта
Российский лыжник Александр Большунов в концовке масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта сломал палку. Инцидент произошёл во время борьбы Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо.
Победу одержал Йоханнес Хёсфлот Клебо. Серебряным призёром стал Эмиль Иверсен. Бронзовым — Александр Большунов.
На последнем круге образовалась группа лидеров, в которую входили четыре норвежца и Большунов. Впятером они оторвались ото всех за 2 км до финиша. Именно эта группа и разыграла медали.
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