Большунов сломал палку в борьбе с Клебо на финише масс-старта

Российский лыжник Александр Большунов в концовке масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта сломал палку. Инцидент произошёл во время борьбы Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо.

Победу одержал Йоханнес Хёсфлот Клебо. Серебряным призёром стал Эмиль Иверсен. Бронзовым — Александр Большунов.

На последнем круге образовалась группа лидеров, в которую входили четыре норвежца и Большунов. Впятером они оторвались ото всех за 2 км до финиша. Именно эта группа и разыграла медали.