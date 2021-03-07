Бессмертных: без сломанной палки у Большунова точно было бы серебро

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Александр Бессмертных прокомментировал инцидент, произошедший в мужском масс-старте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Российский лыжник Александр Большунов сломал палку. Инцидент произошёл во время борьбы Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо.
«Стоило Саше начать обгонять раньше или нет, я не знаю. Может, раньше бы начал – сил бы не хватило. Тут надо знать его самочувствие на данный момент. На повторе видно, что палка сломалась, но как – я не заметил. Может, он её сам сунул, может, Клебо
Без сломанной палки у Саши точно было бы серебро. Саша с Клебо вышли в финишный створ вместе, просто близко ехали. Со стороны не казалось, что кто-то кого-то сильно поджимал. Надо смотреть много повторов, детально изучать. А протест с нашей стороны, наверное, будет», — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 7 марта 2021
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