Сорин: умышленных действий у Клебо не было, но из-за него Большунов не смог победить

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал инцидент, произошедший в мужском масс-старте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Российский лыжник Александр Большунов сломал палку во время борьбы с норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Мы протест подаём. Будем смотреть. Если не примут, то потом, может, ещё апелляция последует. Две-три недели назад был эпизод с Фалеевой. Она шла сзади и при перестроении нечаянно задела пятку лыжи соперницы, из-за чего та потеряла равновесие и упала. Это не было специально, но в итоге россиянку дисквалифицировали с первого места. А сейчас — да, тоже не специально делает Клебо, но никаких санкций.



Александр шёл первым, у него был выбор траектории. Он выбирает правую лыжню, не видя Клебо. То есть он имел полное право. Клебо некуда было деваться. Клебо потерял равновесие. Пошатнулся и своим локтем ударяет по палке. Может, не специально, но потерял баланс и ударил. Умышленных действий у Клебо не было, но они привели к тому, что Большунов сломал палку и не смог занять первое место», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».