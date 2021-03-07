Бородавко: двойные стандарты. Рейс-директор FIS обслуживает интересы норвежской команды

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал инцидент, который произошёл в концовке мужского масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В концовке гонки в результате столкновения с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо россиянин Александр Большунов сломал палку. Клебо выиграл гонку, а Большунов занял третье место.

«Жюри не увидело какого-то умысла. Они говорят: да, контакт был, но умысла не было. Они оставили всё так, как есть. В правилах нет такого — был умысел или не было. Был контакт — сломали палку спортсмену, и это должно заканчиваться как минимум дисквалификацией. На мой взгляд, hейс-директор FIS Пьер Миньерей — это не свободный руководитель, обслуживающий интересы норвежской команды во всём. То, что здесь, — это двойные стандарты. Это просто неприемлемо, и с этим нужно заканчивать.

Мы не требуем, чтобы только с нами обращались аккуратнее. Правила существуют одни для всех, но для одних есть умысел, для других нет. За одно нарушение одного казнят, другого милуют. Ну это просто неприемлемо. На мой взгляд, это не имеет вообще никаких границ.

Большунов делал всё правильно, был близок к победе. Но то, что случилось на финише, — это, конечно, не поддаётся никакой критике. Сломанная палка не позволила Александру выиграть гонку. Я кричал ему, чтобы он держал внешний радиус. Зная Клебо, он бы пошёл по правому радиусу. Большунов это сделал, но Клебо задел его палку, что привело к сбою, и в итоге Саша сломал палку.

Естественно, следом будем подавать апелляцию. Сейчас ещё рассмотрят протест. Если решение жюри останется в силе, то будет подана апелляция, которую будут рассматривать совсем другие люди. Это просто запредельно», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».