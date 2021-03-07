Резцова: обидно отдать золото в створе, но Большунов не прав

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала развязку марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Финишировавший первым Йоханнес Клебо был дисквалифицирован за создание помех Александру Большунову. Однако россиянин стал только серебряным призёром, так как из-за Клебо он сломал палку и пропустил вперёд ещё и Эмиля Иверсена.

«Неправильно было бы давать два золота — никогда в практике такого не было. В честь чего Саше давать золото? Это только Губерниев и Легков говорили, что надо было. Большунов вообще сегодня заработал бронзу. То, что Клебо ему там помешал немножко… Он не ломал Саше палку.

Не пошли у норвежцев на поводу, наказали, наверное, правильно. Иверсен честно выиграл золотую медаль. Он чётко и честно выиграл свою награду. Если бы да кабы Саше давать золото… На данный момент ситуация правильная.

Конечно, обидно отдать золото в створе, но Большунов не прав. Настолько близко к сердцу всё это воспринимает: медаль не надевает, голову повесил, соперников не поздравил. Высокомерие ему не к лицу — он не прав. Так случилось, так бывает. Ну, помешал тебе Клебо, его наказали, зачем продолжаешь так себя вести? А в эстафете что случилось? Клебо же тактически тебя наказал, хотя Большунов был уверен, что возьмёт его на финише. Клебо еле катился и просто убежал бы на финише, дождался Сашу.

На данный момент ситуация правильная. Сашу с серебром, но вести себя надо достойно и поздравлять соперников», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.