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Норвегия готова подать апелляцию на дисквалификацию Клебо

Норвегия готова подать апелляцию на дисквалификацию Клебо
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг рассказал, что команда готова оспаривать дисквалификацию Йоханнеса Хёсфлота Клебо после масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В концовке гонки в результате столкновения с Клебо россиянин Александр Большунов сломал палку. Клебо выиграл гонку, а Большунов занял третье место. В дальнейшем Клебо дисквалифицировали, из-за чего россиянину досталась серебряная медаль.

«Мы подавали протест, но тщетно. Начинаем работать над апелляцией. Для этого мы должны подготовить официальный документ. Жюри считает, что Йоханнес создал помехи Большунову. Мы с этим не согласны», — цитирует Бьервига VG.

В результате дисквалификации Клебо золотую медаль завоевал его соотечественник Эмиль Иверсен.

Клебо выиграл марафон на ЧМ по лыжным видам спорта, Большунов — третий
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