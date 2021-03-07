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Роднина: Большунов — чемпион для нас, это без сомнения

Роднина: Большунов — чемпион для нас, это без сомнения
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала развязку масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В концовке гонки в результате столкновения с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо россиянин Александр Большунов сломал палку. Клебо выиграл гонку, а Большунов занял третье место. В дальнейшем Клебо дисквалифицировали, из-за чего россиянину досталась серебряная медаль. Золотую медаль вручили другому норвежцу Эмилю Иверсену. После гонки российский лыжник не смог сдержать слёз.

«Если сразу началось какое-то совещание, значит, у всех появились сомнения по поводу этого инцидента, в том числе у Международной федерации. Надеемся, что окончательное решение всё же справедливое. Но то, что он чемпион для нас, это без сомнения! Большунов — наш чемпион!» — цитирует Роднину Sport24.

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