Развязка скандального лыжного марафона на ЧМ, заставившая заплакать Большунова. Видео

Судьба медалей классического масс-старта на 50 км, который завершал программу чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) решилась не на финише, а в комнате жюри.



Российский лыжник Александр Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Йоханнес Хёсфлот Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена.

Жюри удовлетворило протест России и дисквалифицировало Клебо, создавшего помехи Большунову, но золото досталось Иверсену. Александр – серебряный призёр.