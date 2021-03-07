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Развязка скандального лыжного марафона на ЧМ, заставившая заплакать Большунова. Видео

Развязка скандального лыжного марафона на ЧМ, заставившая заплакать Большунова. Видео
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Судьба медалей классического масс-старта на 50 км, который завершал программу чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) решилась не на финише, а в комнате жюри.

Российский лыжник Александр Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Йоханнес Хёсфлот Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена.

Жюри удовлетворило протест России и дисквалифицировало Клебо, создавшего помехи Большунову, но золото досталось Иверсену. Александр – серебряный призёр.

Большунова довели до слёз на финише марафона. Грандиозный скандал на чемпионате мира
Клебо столкнулся с Большуновым и лишил его золота. Судьи дисквалифицировали норвежца, но россиянин всё равно не стал чемпионом!
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