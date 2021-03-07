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Крюгер — о полученной бронзе: не знаю, радоваться мне или плакать

Крюгер — о полученной бронзе: не знаю, радоваться мне или плакать
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер отреагировал на получение бронзовой медали по итогам классического масс-старта на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Крюгер завершил гонку четвёртым, но жюри удовлетворило протест сборной России и лишило победы норвежца Йоханнеса Клебо, который на финишной прямой создал помехи россиянину Александру Большунову. В итоге чемпионом мира стал норвежец Эмиль Иверсен, который опередил Большунова, потому что тот после контакта с Клебо сломал палку.

«Это очень необычная ситуация, что тут скажешь. С одной стороны, считаю, что Иверсен заслуживает уважения. С другой, чувствую себя не на своём месте и не знаю, радоваться мне или плакать», — приводит слова Крюгера NRK.

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