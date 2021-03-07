Тренер норвежцев: Большунов стремился помешать Клебо, а не выбрать лыжню

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум высказал мнение, что на финише лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов мешал Йоханнесу Клебо, а не наоборот.

«Не согласен, что действия Йоханнеса оценили как помеху Большунову. Считаю, что эта ситуация была создана спортсменом, который не искал правильный путь к финишу, а был озабочен тем, как помешать Йоханнесу. Мне чрезвычайно жаль Йоханнеса», — приводит слова Носсума Dagbladet.

Российский лыжник Александр Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Иверсена.

Жюри удовлетворило протест России и дисквалифицировало Клебо, создавшего помехи Большунову, но золото досталось Иверсену. Александр – серебряный призёр.